Die Neustadter Polizei sucht nach einem Unfallflüchtigen. Der bislang unbekannte Autofahrer hat am Dienstag gegen 7 Uhr in der Straße Würzmühle im Begegnungsverkehr einen Mercedes gestreift. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, machte sich der Unfallbeteiligte aus dem Staub. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.