Warum Begegnungen im Alltag so wichtig sind und Kraft schenken.

„Ich bin praktisch bei ihr groß geworden,“ erzählte der Mann. Er sprach von seiner Oma. „Sie war eine kleine Frau, unheimlich auf Zack. Leider ist sie schon tot, aber ich denk oft an sie. Auch wenn ich Mist gebaut hatte, stand sie hinter mir. Abends hat sie mit uns gebetet. Ich denk oft an ihr lautes Lachen.“

Es gibt Menschen, die tun uns gut. Menschen, die uns durch schwere Zeiten begleiten. Menschen, die ich auch nachts noch anrufen kann, um mein Herz auszuschütten. Menschen, mit denen ich lachen kann und das Leben plötzlich leicht wird. Das ist bei dem einen die Oma, bei der anderen der Ehemann oder eine gute Freundin. Manchmal sind es auch Fremde, denen ich begegne. Wer war oder ist bei Ihnen solch ein Mensch, der gut tut?

Solche Menschen sind ein Segen. Ihre Worte wirken und richten mich auf. Ihre Arme geben mir Halt und Geborgenheit, ihre Hände lassen mich ihre Liebe spüren. Sie können einfach nur zuhören oder auch ganz tatkräftig anpacken. Manchmal schieben sie mich an oder rücken mir den Kopf zurecht.

Durch solche Menschen wirkt Gott in unserem Leben. Diese Frauen und Männer vermitteln seine Freundlichkeit und seine Liebe. Durch die Worte, Haltungen und Handlungen dieser Menschen kommt Gottes Segen zu mir. Denn Segen ist konkret und kommt durch Personen in mein Leben. Segen gibt mir wieder neue Kraft. Diese Kraft schenkt mir neuen Lebensmut oder auch Gelassenheit. Ich fühle mich mit der Quelle des Lebens verbunden.

In der Bibel ist Abraham so ein Gesegneter. Gott sagt zu ihm: Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, so dass du ein Segen sein wirst. (1. Mose 12,2) Durch einzelne Menschen kommt Gottes Segen zu uns. Sein Segen fließt weiter. Denn als Gesegnete können wir selbst zum Segen für andere Menschen werden. So wie Abraham für die Völker zum Segen wurde, können auch wir zum Segen für andere Menschen werden. Vielleicht wird sich dann später eine Enkelin an diesen Opa oder diese Oma erinnern und sagen: „Die war wirklich ein Segen.“

Der Autor

Friedrich Schmidt-Roscher, Pfarrer in Haßloch