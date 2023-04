Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es wird ernst für die U18-Wasserballer des SC Neustadt. In Krefeld treten sie in der Zwischenrunde an. Dort können sie sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifizieren.

SCN-Spieler Alexandros Vlantoussis hat außer der Zwischenrunde noch ganz anderes zu überstehen.

Alexandros, Ende Mai schreibst du deine schriftlichen Abiturklausuren in Karlsruhe. Was ist gerade am wichtigsten für dich?

Jetzt