Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Tuba ist Instrument des Jahres 2024. Wie passend daher, dass die Reihe „Kabarettissimo“ im Mußbacher Herrenhof am Samstag den bayrischen Kabarettisten und Tubisten Andreas Martin Hofmeir zu sich eingeladen hatte. Der 45-Jährige spielt mit dem volkstümlichen Tuba-Tuba-Tätärää-Image seines schwergewichtigen Instruments, ist aber mit allen Wassern gewaschen.

Andreas Martin Hofmeir ist so etwas wie das personifizierte Understatement: „Kein Aufwand“ heißt seine Autobiografie, aus der am Samstag in Mußbach unter