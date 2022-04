Jetzt ist es doch passiert: Nur eine Woche nach der erfolgreichen Premiere (wir berichteten) verursachen verschiedene Krankheitsfälle solche Lücken im Ensemble, dass das „Dramatische Hoftheater“ alle drei an diesem Wochenende geplanten Aufführungen der Komödie „Mein Freund Harvey“ canceln muss. „Schweren Herzens“ müssten die Aufführungen am 29./30. April und 1. Mai abgesagt werden, teilt das Regie-Team Markus Mohr und Christina Jakobs mit. Bereits erworbene Karten könnten an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, die online bei Reservix gebuchten würden von dort zurückerstattet. Die weiteren Termine am 6. und 7. Mai sind von der Absage nicht betroffen. Um ein zusätzliches Ventil zu schaffen, hat die Theatergruppe auch noch eine

Zusatzveranstaltung am 8. Mai angesetzt. Spielort ist jeweils der Festsaal des Herrenhofs, Beginn 20 Uhr. Für diese Aufführungen müssen allerdings neue Karten erworben werden. Eine Umbuchung der bereits gekauften Tickets sei leider aus technischen Gründen nicht möglich.