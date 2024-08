Über den Halt, den kirchliche Traditionen bieten.

„An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit“ – diese Liedzeile der Band Die Toten Hosen drückt aus, was ich fühle. Mein Körper ist geflutet mit Glückshormonen, weil an Tagen wie diesen etwas Besonderes passiert.

Ist doch erstaunlich, dass jeder von uns solche Erinnerungen hat, an „Tage wie diese“: Der erste Kuss, der 18. Geburtstag, die bestandene Führerscheinprüfung oder eben der erste Schultag.

Bald werden in Rheinland-Pfalz die diesjährigen Erstklässler eingeschult. Die Kinder und ihre Familie fiebern diesem Termin oft schon längere Zeit entgegen. Es ist gute Tradition, dass im Zusammenhang mit der Einschulung auch Schulgottesdienste stattfinden. Unabhängig davon, ob oder an was ich glaube, ist es für mich als Christ ein starkes Zeichen, dass unsere Kirchen diese Angebote machen. Und so halte ich an einem Tag wie diesem Gott meine Freude hin und weiß, dass ich auf meinem Weg nicht alleine unterwegs bin.

Mir ist bewusst, dass immer weniger Menschen bei uns noch einer christlichen Kirche angehören. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber ich spüre auch die Sehnsucht der Menschen, mit denen ich mich unterhalte, dass Feste wie Pfingsten, Weihnachten oder auch Ostern mehr sein müssen als Rock am Ring, Geschenke oder Skiurlaub. Kirchliche Traditionen können da Halt geben. An solchen Tagen kann ich aussteigen aus der Tretmühle meines Alltags. Und manchmal wünsche ich mir an Tagen wie diesen Unendlichkeit.

Zur Person

Bernd Wolf, Diakon im Zivilberuf bei der Katholische Pfarrei Heilige Theresia von Avila in Neustadt, arbeitet auch als Krankengymnast auf einer Intensivstation.