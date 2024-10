Die Flasche drückt auf die Klimabilanz des in der Pfalz so geliebten Weins. Geht das nicht nachhaltiger? Eine Studie des Weincampus in Neustadt untersucht ein Mehrwegsystem für Weinflaschen im Praxistest. Wie Logistik und Kaufverhalten erforscht werden und wo man mitmachen kann, lesen Sie hier.