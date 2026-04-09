Zur Eröffnung des Mehrgenerationenwegs lädt die Ortsgemeinde Esthal am Samstag, 11. April, von 11 bis 17 Uhr zu einer Wichtelaktion an der Waldfesthalle ein.

Kinder können dabei Wichteltüren aus Holz basteln und zwischen 11 und 15 Uhr abgeben. Für alle Teilnehmer gibt es einen kleinen Preis, zudem werden drei Hauptpreise verlost.

Parallel dazu wird ein Wichtelpfad-Rätsel angeboten. Startpunkt ist am Bürgerhaus Esthal. Entlang des Weges müssen an mehreren Stationen Aufgaben gelöst werden. Alle Kinder, die ihren Rätselzettel abgeben, erhalten eine Mitmach-Medaille.