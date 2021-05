Gegen Langeweile in den Pfingstferien gibt es für Kinder und Jugendliche im Neustadter Mehrgenerationenhaus in der Von-Hartmann-Straße 11 gleich mehrere Angebote.

Mit einem zweitägigen Pantomime-Workshop für Sechs- bis Zwölfjährige am 29. und 30. Mai startet das Programm samstags um 14 Uhr. Schlittschuhlaufen im Sommer, durch den Irrgarten wandern oder erwachsen sein – in der Pantomime sei alles möglich, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Im Kurs lernen die Kinder Grundtechniken, die sie in improvisierten Szenen umsetzen. Die Kostenbeteiligung liegt bei zehn Euro.

Weiter geht es am Montag, 31. Mai, mit den Kreativworkshops der Kunstlehrerin und freien Künstlerin Alena Steinlechner. Für Sechs- bis Neunjährige gibt es an diesem und in den beiden darauffolgenden Tagen Kurse von 9 bis 12 Uhr. Die Kinder können zwischen „T-Shirt batiken“, „Spaß am Zeichnen entdecken“ oder „Acryl auf Leinwand malen“ auswählen oder auch alle drei Angebote buchen.

Das Gleiche wird nachmittags von 13 bis 16 Uhr für Zehn- bis 16-Jährige angeboten. Dabei lautet das Thema „Spaß am Zeichnen entdecken“ mit spezielle Techniken wie Handlettering, Watercoloring und Illustration.

Wegen Corona alles offen

Wegen der aktuellen Pandemie weist die Stadt allerdings darauf hin, dass die Angebote noch nicht garantiert werden können und gegebenenfalls kurzfristig abgesagt werden müssen. Wenn die Kurse möglich sind, würden je nach Lage Beschränkungen und Regeln erlassen und ein geeignetes Hygienekonzept entwickelt. Konkrete Informationen könnten daher erst sehr kurzfristig mitgeteilt werden.

Infos gibt es im Netz, Anmeldung bei Sandra Zimmermann, Telefon 06321/855-1622, oder Annette Sperlich, Telefon 06321/855-1517.