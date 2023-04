Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Darf ein Investor in der Weinstraße in Hambach ein Mehrfamilienhaus bauen? Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz kommt bei der Frage zu einer etwas anderen Bewertung als Stadt und Verwaltungsgericht.

An der Weinstraße in Hambach soll in zweiter Reihe ein Sechsfamilienhaus mit neun Stellplätzen gebaut werden. Die Stadt hat die Baugenehmigung im Juli erteilt. Am 1. September hat das Verwaltungsgericht einen Eilbeschluss veröffentlicht, wonach der Investor bauen darf.