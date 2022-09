Ein Investor darf in der Weinstraße in Hambach ein Sechsfamilienhaus mit neun Stellplätzen bauen. Das hat das Verwaltungsgericht in einem Eilbeschluss entschieden. Eine Nachbarin habe gegen das Bauvorhaben geklagt, teilt das Gericht mit. Die Stadt Neustadt hatte im Juli die Baugenehmigung erteilt. Kurios an der Entscheidung: Das Gericht sagt, dass es keine „subjektive Rechtsverletzung“ der Antragstellerin gebe und die von ihr angeführten Gründe, „nicht geeignet sind, einen Verstoß gegen das baunachbarrechtliche Gebot der Rücksichtnahme zu begründen“. Inhaltlich allerdings sieht das Verwaltungsgericht durch das geplante Sechsfamilienhaus sehr wohl die „Gefahr einer weiteren Zersiedelung“ und nennt die Baugenehmigung „objektiv rechtswidrig“. Denn das Bauvorhaben „dürfte eine Vorbildwirkung“ für weitere Projekte in dem Bereich der Weinstraße haben. Außerdem füge sich das neue Projekt mit einer Bebauungstiefe von 46 Metern überbaubarer Grundstücksfläche „nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein“. Die Nachbarin bewohnt laut Gericht ein Einfamilienhaus mit einer Bebauungstiefe von 29 Metern. Trotzdem werde die Antragstellerin durch den Bau des Mehrfamilienhauses nicht in ihren Rechten verletzt, begründet das Gericht den Beschluss. Gegen diesen kann innerhalb der nächsten zwei Wochen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht erhoben werden.