Ein 21-Jähriger wird künftig Wege ohne seinen Motorroller zurücklegen müssen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben den ihr bekannten Rollerfahrer am Sonntag gegen 12 Uhr in der Erfurter Straße kontrolliert, nachdem dieser zuvor versucht hatte zu flüchten. Der 21-Jährige wurde laut Polizei schon mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Bei der Kontrolle am Sonntag erweckte er überdies den Eindruck, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Einnahme von Cannabisprodukten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Weil die Polizei davon ausgeht, dass er weiterhin mit dem Roller Straftaten begeht, zogen sie das Fahrzeug kurzerhand aus dem Verkehr. Es wird nun „der Verwertung zugeführt“, wie die Beamten schreiben.