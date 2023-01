Bereits zum zweiten mal in diesem Monat ist ein 21-jähriger Neustadter unter Drogeneinfluss auf seinem E-Scooter gefahren. Am Donnerstagmorgen kontrollierte die Polizei den Mann in der Nachtweide, nachdem er ihnen schon Anfang des Jahres wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss aufgefallen war. Laut Polizeibericht sahen die Beamten auch diesmal Hinweise darauf. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine und bestätigte somit den Verdacht. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Da er ein Wiederholungstäter ist, wurde sein E-Scooter von der Polizei eingezogen. Auf ihn kommen nun mehrere Verfahren zu.