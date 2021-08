Mehrfach überschlagen hat sich ein Fahrzeug am Dienstag gegen 18 Uhr auf der K12 kurz vor dem Bundessortenamt in Haßloch. Der Fahrer wurde nach Angaben der Feuerwehr Haßloch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr war er nicht eingeklemmt und konnte ohne technische Hilfsmittel aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug befreit werden. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber. Der Pkw landete im angrenzenden Feld neben der Fahrbahn. Einen entstehenden Brand im Motorraum des Unfallwagens konnte die Feuerwehr umgehend löschen. Die Feuerwehr stellte das Fahrzeug wieder auf die Räder, um den Austritt von Betriebsstoffen zu stoppen, entfernte die Fahrzeugbatterie und sperrte die K12 in Richtung Böhl ab der Einmündung Holidaypark-Straße am Bauhaus. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Feuerwehr Haßloch war mit vier Fahrzeugen und 22 Wehrleuten im Einsatz.