Das Auto eines jungen Mannes hat sich am frühen Sonntagmorgen bei Haßloch mehrfach überschlagen – der 21-jährige Fahrer konnte sich allerdings nach dem Unfall selbstständig aus dem Auto befreien. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann am Sonntag gegen 2.40 Uhr von der Landstraße 530 auf die A65 auffahren. Dabei verlor er wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit und den vorherrschenden Witterungsverhältnissen“ die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Der 21-Jährige kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro.