(Aktualisiert um 11.52 Uhr) Die Neustadter Weindörfer Haardt, Hambach und Lachen-Speyerdorf haben am Freitag ihre Weihnachtsmärkte abgesagt. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens sei es unverantwortlich, dem Virus eine weitere Plattform zu geben, auch wenn das Risiko durch Auflagen gemindert würde, sagten die Ortsvorsteher Silvia Kerbeck, Gerda Bolz und Claus Schick gegenüber der RHEINPFALZ. Haardt und Hambach hatten ihre Märkte rund um den ersten Advent geplant, in Lachen-Speyerdorf war das Treiben für zweiten Advent angesetzt. Die in Haardt zusätzlich initiierte Lebkuchenhaus-Ausstellung samt Eisenbahn im Gemeindehaus ist davon aber nicht betroffen. Der Ortsteil Diedesfeld hatte seinen Markt schon vorher abgesagt.