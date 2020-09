Die Polizei hat bei Geschwindigkeitsmessungen am Dienstag im Bereich der Schöntal-Grundschule in Neustadt mehrere Verstöße festgestellt. Der schnellste war mit 48 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs. Verwarnt wurden zudem Autofahrer, die nicht angeschnallt waren beziehungsweise ihr Handy am Steuer benutzten.