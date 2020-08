Die Polizei hat am Dienstag bei Geschwindigkeitskontrollen in Neustadt mehrere Verstöße festgestellt. In der Sauterstraße waren am Morgen fünf Autofahrer schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs. Der Schnellste hatte 50 km/h auf dem Tacho. Am Mittag wurden bei der Messstelle in der Landauer Straße in Höhe des Friedhofs zwei Verkehrsteilnehmer „geblitzt“. Die gemessene Spitzengeschwindigkeit lag bei 68 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer. Darüber hinaus wurden vier Fahrer dabei erwischt, wie sie am Steuer mit dem Handy telefonierten. Ein Fahrer wurde verwarnt, weil er nicht angeschnallt war.