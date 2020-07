Ob die Verkehrsteilnehmer sich an die Verkehrsregeln halten, hat die Neustadter Polizei am Dienstag an mehreren Stellen im Neustadter Stadtgebiet kontrolliert. Dazu zählte die Amalienstraße: Zwei Fahrer wurden mit dem Mobiltelefon am Ohr erwischt, fünf weitere waren nicht angeschnallt. Keine Anlass für eine Anzeige gab es im Anschluss in der Wolfsburgstraße nahe des Spielplatzes, wo eine Tempokontrolle anstand: Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich laut Polizei an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Anders sah es danach in der Sauterstraße aus, dort wurden acht Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und entsprechend verwarnt. Bei einer abschließenden Tempokontrolle in der Villenstraße hielt sich einer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.