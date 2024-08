Mehrere Anrufe gingen am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr bei der Neustadter Polizei ein: Alle Zeugen meldeten sich aus der Straße An der Eselshaut in Mußbach. Sie informierten die Polizei darüber, dass ein offensichtlich betrunkener Autofahrer entgegen der Einbahnstraße gefahren sei und nun angehalten habe, weil sein Auto rauche. Als die Streifen der Neustadter Inspektion in Mußbach eintrafen, wollte der Mann gerade weiterfahren. Dies konnten die Polizisten verhindern. Bei der Kontrolle des Mannes wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab bei dem 52-Jährigen einen Wert von 2,6 Promille. Der Führerschein sowie das Auto wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.