Wegen der am Donnerstag eingerichteten Kreisel-Baustelle an der B 39 kam es am Freitag zu langen Staus. Vor allem in Neustadts Osten und in Lachen-Speyerdorf, auch weil viele Autofahrer lieber Abkürzungen nahmen, statt der Beschilderung zu folgen.

Wer am Freitag mit dem Auto im weiteren Umfeld des gesperrten B 39-Kreisels unterwegs gewesen ist, brauchte starke Nerven. Nicht nur zu den Stoßzeiten floss der Verkehr zähflüssig, oft stockte