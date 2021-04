In mehreren Neustadter Ortsteilen und Gemeinden der Verbandsgemeinden Deidesheim und Maikammer gab es am Donnerstagmorgen Probleme mit der Stromversorgung. Ursache waren Schäden an insgesamt drei Stellen im Versorgungsnetz, wie die Pfalzwerke AG und die Stadtwerke Deidesheim auf Anfrage mitteilen. Laut einer Pfalzwerke-Sprecherin sorgte ein defektes Kabel im Umspannwerk bei Maikammer-Kirrweiler gegen 6.30 Uhr für einen Stromausfall von örtlich bis zu 26 Minuten. Der Defekt wirkte sich auch auf die Neustadter Ortsteile Hambach und Diedesfeld aus, wo der Strom ebenfalls weg blieb.

Die Stadtwerke Deidesheim hatten mit gleich zwei defekten Kabeln zu kämpfen: Wegen zweier Erdschlüsse – Defekte an Mittelspannungserdkabeln – im 20-Kilovolt-Netz blieb laut Geschäftsführer Alexander Will ab 6.20 Uhr in Deidesheim und Niederkirchen der Saft weg. Die Versorgung in Deidesheim habe gegen 10 Uhr wiederhergestellt werden können, im gesamten Netz bis etwa 11.40 Uhr. Während der Fehlersuche habe es auch in Mußbach Spannungsschwankungen gegeben.