In den frühen Morgenstunden sind am Samstag in der Martin-Luther-Straße in Neustadt mehrere Mülleimer in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Zeugin gegen 5.45 Uhr die Brände und beobachtete dabei zwei junge Männer bei der Tat. Dank der detaillierten Personenbeschreibung der Zeugin gelang es den Streifenbeamten, einen der mutmaßlichen Täter zu stellen. Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellten sie fest, dass der Inhalt von zwei Mülleimern vorsätzlich entzündet worden war. Die Behälter wurden dabei beschädigt. Die Brände konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Polizei gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit weiteren Hinweisen unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu wenden.