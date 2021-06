In Neustadt kam es am Montag zu zwei Auffahrunfällen, bei denen jeweils zwei Beteiligte leicht verletzt worden sind. Im ersten Fall fuhr laut Polizei der 36-jährige Fahrer eines VW Crafter gegen 8 Uhr auf ein Auto auf, das an der Einmündung Martin-Luther-Straße/ Mußbacher Landstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Der 71-jährige Fahrer musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und Verletzungen im Lendenbereich ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Im zweiten Fall fuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer gegen 15 Uhr in der Speyerdorfer Straße auf ein Auto auf, das ebenfalls verkehrsbedingt anhalten musste. Der Motorradfahrer verletzte sich am linken Fuß. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 1000 Euro.