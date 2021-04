Gleich mit einer ganzen Serie von Körperverletzungsdelikten sah sich die Neustadter Polizei am Wochenende konfrontiert: So kam es am Freitagabend auf der Welsch-Terrasse in Haardt zu einem bislang noch nicht völlig geklärten Streit zwischen zwei Männern, bei dem ein 21-Jähriger dem anderen schlussendlich mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug und dann flüchtete. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag eskalierte in einer Wohnung in Branchweiler eine hitzige Diskussion zwischen zwei alkoholisierten jungen Frauen im Alter von 19 und 21, die zunächst zusammen gefeiert hatten, in beiderseitigen Handgreiflichkeiten, bei denen beide leichte Verletzungen davontrugen. Bereits am Freitagnachmittag war die Polizei zudem wegen eines Beziehungsstreits in die Langensteinstraße nach Speyerdorf gerufen worden. Hier hatte ein junger Mann seiner Partnerin mehrfach mit der Faust gegen den Kopf gestoßen. In allen Fällen erwarten die Schlägerinnen und Schläger nun Verfahren wegen Körperverletzung. Bei dem Vorfall auf der Haardt bittet die Polizei allerdings noch um Zeugenhinweise unter 06321/8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de.