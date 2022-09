Eine Serie von Einbrüchen in Gartenlauben beschäftigt derzeit die Neustadter Polizei. Die betroffenen Schrebergärten liegen alle an der L532 zwischen Mußbach und Haßloch. Der jüngste Fall ist laut Polizei am Freitag passiert. Dort durchwühlten die Täter zwei Schuppen und stahlen eine Axt, 20 Liter Benzin, eine Solarbatterie und verschiedene kleine Werkzeuge. An den Zäunen der Nachbargrundstücke konnten ebenfalls Beschädigungen festgestellt werden. Ob diese von einem Einbruch stammen, muss noch geklärt werden. Nach Polizeiangaben liegen bisher fünf Anzeigen vor. Daher sind alle Grundstücksbesitzer in dem Bereich aufgefordert worden, ihre Gartenlauben auf mögliche Einbrüche zu überprüfen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321 8540.