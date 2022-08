Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Breitenweg in Mußbach mehrere Gartenhäuser aufgebrochen. Wie die Polizei Neustadt mitteilt, wurden unter anderem Werkzeuge gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de. Weitere Geschädigte können sich ebenfalls bei der Polizei melden.