Offensichtlich willkürlich und mutwillig wurden am Wochenende in der Friedensstraße, Höhe Hausnummer 7, in Haßloch mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten die Fahrzeugseiten und zum Teil auch Motorhauben und Dächer von vier Fahrzeugen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird sich aber im vierstelligen Bereich bewegen. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Polizei in Haßloch unter der Rufnummer 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.