Bei einer Standkontrolle am Montag in der Landauer Straße hat die Polizei mehrere Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Zwischen 10 und 11 Uhr wurden laut Polizeibericht sieben Fahrer festgestellt, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. In allen Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die zu erwartenden Strafen: 100 Euro Bußgeld sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.