Im Awo-Seniorenhaus Lambrecht haben sich zwei Mitarbeiter und zwölf Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Im Seniorenheim Haus Rebental Haßloch sind ebenfalls zwei Mitarbeiter sowie sieben Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. In beiden Heimen gilt ein Besuchsverbot, das jedoch auf die jeweils betroffenen Wohnbereiche beschränkt ist, bestätigt die Kreisverwaltung Bad Dürkheim auf Anfrage. Sie weist ferner darauf hin, dass in von Corona betroffenen Seniorenheimen weiterhin Impftermine stattfinden. Wer keinen akuten Infekt habe – ob Corona oder anderer Infekt –, könne prinzipiell geimpft werden. Bei Fragen können sich Angehörige an das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim in Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.

Drei Todesfälle

Im Landkreis wurden bis Freitagmittag 23 neue Corona-Fälle gezählt, in Neustadt neun. Zwei Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus: eine über 90-jährige Person, die in einem Neustadter Altenheim lebte, und eine über 70-jährige Person aus Grünstadt. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle auf 71 im Kreis und auf 14 in Neustadt.

Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldet die zuständige Kreisverwaltung 58 neue Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag. Eine ältere Frau aus Landau ist an oder mit Covid-19 gestorben, womit die Anzahl der Toten auf 65 steigt.

