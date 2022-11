Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Maxburgstraße mehrere Außenspiegel von geparkten Autos umgeklappt und dadurch beschädigt. Derzeit laufen noch die Ermittlungen, wie viele Autos genau betroffen sind. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 06321 8540.