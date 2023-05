Eine Fahrt zum Supermarkt hat für einen 42-jährigen Neustadter etliche Konsequenzen. Der Mann, der mit einem VW Passat mit ausländischem Kennzeichen unterwegs war, wurde am Dienstag um 20.30 Uhr in der Winzinger Straße von der Neustadter Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann schon seit 13 Jahren in Deutschland gemeldet ist. Sein Auto hätte er daher schon ummelden müssen. Außerdem wurde deutlich, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin. Die Fahrzeugschlüssel wurden daher der Freundin des 42-Jährigen übergeben. Der Neustadter muss sich laut Polizei nun in mehreren Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeiten verantworten.