Auf einen 22 Jahre alten Mann aus Haßloch kommen mehrere Strafanzeigen zu. Aufgefallen war er am späten Mittwochabend kurz vor 23.30 Uhr als nächtlicher Ruhestörer. Mehrere Anwohner hatten der Polizei Lärm im Bereich der Volkshochschule gemeldet. Eine Streife fuhr vor Ort und entdeckte einen Mann in einem Schulhof. Der Mann warf einen Roller zu Boden und ergriff sofort die Flucht, als er die Polizisten sah. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Polizisten den Mann aber einholen und festnehmen. Dann wurde schnell klar, warum der Ruhestörer so hektisch reagiert hatte: Der 22-Jährige hatte gar keinen Führerschein und für den Roller lag kein Versicherungsschutz vor. Ferner bemerkten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann. Diesem wurde daher auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Da nicht geklärt werden konnte, wem der Roller gehört, wurde dieser von der Polizei sichergestellt.