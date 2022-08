472 Kinder und Jugendliche haben sich bisher für den Lesesommer bei der Neustadter Stadtbücherei angemeldet. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Die Verantwortlichen ziehen nach sechs von neun Lesesommer-Wochen ein positives Fazit: Zum einen gebe es bereits 20 Anmeldungen mehr als vor einem Jahr. Zum anderen hätten etwa 13 Prozent der für den Lesesommer angemeldeten Kinder und Jugendlichen zuvor die Bücherei gar nicht genutzt. Bisher hätten die Teilnehmer 1064 Bücher gelesen. Wer Lust habe, könne sich weiterhin anmelden. Die Aktion läuft noch bis 11. September. Alle, die bis dahin mindestens drei Bücher lesen, erhalten eine Lesesommer-Urkunde. Außerdem besteht ab der ersten abgegebenen Bewertungskarte die Chance auf einen der Preise bei der landesweiten Verlosung am 13. Oktober. Die Lesesommer-Abschlussveranstaltung in Neustadt findet am 24. September im Roxy-Kino statt. Weitere Informationen: www.lesesommer.de oder 06321 855-1717.