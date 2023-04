Hassloch. Das Sicherheitsgefühl älterer Menschen in der Gemeinde zu verbessern, ist ein Thema im Sozialausschuss am Donnerstag, 20. April, 18.30 Uhr, im Ratssaal.

Dafür könnten in Zukunft ehrenamtliche „Sicherheitsberater/-innen für Senioren (SfS)“ in der Gemeinde sorgen. Auf Antrag der HLL-Fraktion soll geprüft werden, ob dieses Angebot mit geschulten und regelmäßig fortgebildeten Ehrenamtlichen etabliert werden kann. Ziel ist mehr Sicherheit durch Aufklärung (Enkeltrick, Haustürgeschäfte, sicherer Geldverkehr) und die Beratung zu vorbeugenden Maßnahmen, beispielsweise Diebstahl, Raub/Überfälle, Wohnungseinbruch oder Betrug. Träger der „Sicherheitsberater/-innen für Senioren (SfS)“ könnte die Gemeinde, aber auch der Seniorenbeirat oder ein freier Anbieter sein, der bereits in die Seniorenarbeit der Gemeinde eingebunden ist.

Die Verwaltung greift einen Vorschlag aus der Bürgerbeteiligung zum aktuellen Haushalt auf und befürwortet die Bildung eines Beirats für Menschen mit Einschränkungen. Darin sieht sie die Möglichkeit, den zuständigen ehrenamtlichen Beauftragten zu entlasten. Ob zukünftig eine Stelle für einen hauptamtlichen Beauftragten für Behindertenfragen geschaffen wird, soll später entschieden werden. Die Verwaltung skizziert den aktuellen Sachstand zum „Barrierefreien Internet der Gemeinde“, ebenfalls ein Vorschlag aus der Bürgerbeteiligung. Der „umfangreiche Auftrag“ erfordert laut Verwaltung „eine sorgfältige und intensive Vorbereitung“. Letztendlich sollen die Gremien Nutzen und Aufwand zweier Ansätze bewerten und danach entscheiden. Es wird zudem ein Sachstandsbericht zu den Kindertagesstätten in Haßloch (Rahmenvereinbarungen, Bedarfsplanung, Betreuungssituation) vorgestellt.