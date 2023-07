Wenn in Geinsheim am letzten August-Wochenende Kerwe gefeiert wird, geht laut Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann ein schon seit Jahrzehnten bestehender Wunsch in Erfüllung: „Endlich klappt es, und die Gäustraße wird von Freitag bis Montag gesperrt.“ Darüber hat Kaufmann den Ortsbeirat am Mittwochabend informiert. Sie halte die Sperrung für sehr wichtig: „Damit können wir in Ruhe feiern, und alle können sich ungestört zwischen Kerweplatz und Geitherstraße bewegen.“ Der zusätzliche Platz könne für Marktstände und Kinder-Angebote genutzt werden. Klar sei, dass es am Kerwe-Sonntag wieder einen Goistraßentag mit einem bunten Programm geben wird – als Ersatz für den Weinstraßentag.