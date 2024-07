Ein veritables Kunstmuseum auf Zeit bietet sich den Neustadtern in diesem Sommer in einem leerstehenden Firmengebäude in der Maximilianstraße. Auf die Beine gestellt hat es mit großem Aufwand die Galeristin Ingrid Bürgy-de Ruijter, die sich damit einen langgehegten Traum erfüllt und nun zugleich hoffen muss, dass ein bestimmter Umstand nicht allzu zu früh eintritt.

Intimes Art-Consulting im eigenen Wohnhaus im Haardter Meisental, eine repräsentative Gründerzeit-Villa im Schöntal und aktuell ein rustikales Loft in einem ehemaligen Industriegebäude