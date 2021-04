Wir Pfälzer haben ein gesundes Selbstbewusstsein: Bei uns ist es am schönsten auf der Welt und unser Dialekt ist richtig gut. Wer dies nicht glaubt, ist selber schuld und dem ist auch nicht zu helfen. In diesem Bewusstsein macht es uns nichts aus und regt uns nicht auf, wenn Umfragen den Pfälzer Dialekt als den unerotischsten überhaupt nennen und bei Berichten über die Schönheiten Deutschlands die Pfalz ganz selten genannt wird. Wir wissen ja, wie es wirklich ist! Das lässt uns allerdings auch reinen Herzens zugeben, dass der Bliesgau im Saarland wunderschön ist, die bayerischen Berge herrlich und die mecklenburgische Seenplatte ein kleines Paradies. Aber wie singen die Anonymen Giddarischde: „Awwer annerschtwu ist annerscht, un halt net wie in der Palz.“

Im Gegensatz dazu beobachte ich immer mehr, dass alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen sich immer mehr als Opfer sehen und entsprechend insistieren, wenn gerade ihr Part vermeintlich in der Gesellschaft oder in der Sprache nicht entsprechend gewürdigt, beachtet und gebauchpinselt wird. Jede noch so kleine Gruppe legt höchsten Wert darauf, genannt zu werden. Zugleich reagieren sie emotional, intolerant, mitunter auch beleidigend, wenn dies nicht der Fall ist.

Alle wissen es besser

Ich habe mich in den vergangenen Wochen vermehrt auf den sogenannten sozialen Medien umgesehen und bin bei den Kommentaren erschrocken über die Unverschämtheiten, Ignoranz, zuweilen pure Dummheit und Böswilligkeiten, die sich über Menschen ergießen, die in der Öffentlichkeit stehen und Entscheidungsträger sind. Zugegeben: Jeder Mensch hat seine Schwächen. Aber er hat auch seine Würde.

Vor lauter Beachten der selbsternannten Opfer vergessen wir dabei die wahren Opfer, die Zielscheiben des öffentlichen Niedermachens: Funktionäre und Politiker, angefangen bei den fleißigen und engagierten Lokalpolitikern bis hin zur Bundeskanzlerin und andere Frauen und Männer, die im öffentlichen Leben stehen. Wen wundert’s, wenn niemand mehr einen öffentlichen Posten annehmen will, kein Schulleiter mehr, kein Bürgermeister, kein Vereinsvorstand? Bei so vielen potenziellen Opfern, die alles besser wissen.

Aber auch die Opfer der richtigen Tragödien unserer Tage geraten aus dem Blick: Wie viele Menschen sterben jeden Tag in den Schlepperbooten im Mittelmeer, wie viele Menschen in den armen Ländern sterben an Corona, weil wir die Impfstoffe oder Patente nicht teilen? Oder ist uns bei aller Kritik an den Kirchen noch bewusst, dass wir in fast optimalen Bedingungen leben, während die Christen die weltweit größte Gruppe sind, die verfolgt wird? Etwas mehr Pfälzer Sicherheit und Lockerheit täte vielen gut. Es würde den eigenen Blutdruck senken und die anderen gelten lassen.

Der Autor

Bernhard Braun, katholischer Pfarrer in Deidesheim.