Die Straßenbeleuchtung in der Gartenstraße soll verbessert werden. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. In der Straße wird die überirdische Stromversorgung der Straßenlampen durch eine Erdverkabelung ersetzt. Zwei Leuchtmasten werden auf die andere Straßenseite versetzt, und eine neue Leuchtstelle am Ende der Straße errichtet. Die Kosten von rund 5000 Euro werden über wiederkehrende Beiträge abgerechnet.