Corona zwingt die Lesesommer-Macher der Neustadter Stadtbücherei zu neuen Wegen. Bibliothekarin Ute Pantschitz hat sich mit ihrem Team um Alternativen gekümmert, damit die jungen Leseratten auch in diesem Jahr neues Futter finden.

Erneut wurden 1000 neue Bücher für Kinder und jugendliche Leser angeschafft, weitere 300 Bücher aus dem Bestand der Stadtbücherei wurden zur Ausstellung hinzugefügt. Denn statt bislang nur zwei Lesesommer-Bücher pro Besuch dürfen jetzt vier Bücher mitgenommen werden. Der Hintergrund ist klar. „Wir dürfen nur maximal 25 Leser in die Bücherei lassen, und wenn die jungen Leser mehr Bücher mitnehmen können, müssen sie nicht so oft kommen“, erklärt Bibliothekarin Ute Pantschitz.

Anders als in den zwölf Jahren zuvor, gibt es auch keine Besprechungen der Lektüre mit Ehrenamtlichen. Bislang sollten die Teilnehmer das Gelesene in einem kurzen Gespräch in der Bücherei bewerten.

Lesesommer-Buch im Koffer dabei

Jana Nohr macht bereits zum neunten Mal bei der Leseaktion mit. Die 14-Jährige, die nach den Ferien die 9. Klasse am Leibniz-Gymnasium besucht, hält die Neuerung für gut: „Man musste oft warten, bis man für das Gespräch an die Reihe kommt.“ Jetzt dürfen die Teilnehmer eine kleine Zusammenfassung schriftlich mit einem „Buch-Check“ abgeben. Auf einem Din-A-4 Blatt tragen sie Buchtitel und Verfasser ein. Dann folgen eine kleine Inhaltsangabe und ein Hinweis auf das Lieblingskapitel oder die spannendste Stelle. Wer möchte, kann noch ein Bild dazu malen.

Diese Option passt auch für Felix Chan-Brown. Der Siebenjährige ist ein Erstleser und geht nach den Ferien in die zweite Klasse. „Manchmal diktiere ich meinem Papa auch noch etwas. Aber die kleine Leserkarte je Buch fülle ich selbst aus“, sagt er. Felix liebt Comics von Walt Disney, besonders Donald Duck findet er cool. Diesmal nimmt er sich ein „Leserabe-Buch“ mit und freut sich auf eine Geschichte mit Bildern über „Abenteuer im Dino-Wald“. Weil er noch zwei jüngere Geschwister hat, schmökert er am liebsten, „wenn sie nicht da sind, da habe ich mehr Ruhe“. Weil Corona den Trip zur Familie nach Kanada in den Ferien zunichte gemacht hat, freute er sich über die Ferien auf der Insel Borkum. Und ein Lesesommer-Buch war natürlich im Koffer dabei.

Grausame Szene zumutbar?

Jana Nohr, die Lesesommer-Erfahrene, liebt realitätsnahe Bücher. Gerade las sie „Ein Happy End ist nur der Anfang“ von Becky Albertalli. „Die Probleme der Hauptfiguren sind wirklich echt“, sagt sie. Für Bibliothekarin Pantschitz sind die Rückmeldungen der jungen Leser eine Hilfe. So habe sie bei der Auswahl der Bücher kurz gezweifelt, ob sie die Dokumentation „Bus 57“ von Dashka Slater den Jugendlichen wegen einer grausamen Szene zumuten könne. Doch das Urteil von Nohr war eindeutig: „Mich hat das Buch sehr interessiert. Es ging um die Täter-Opfer-Beziehung und wie schließlich die Justiz damit umgegangen ist.“

Die Bücherei, die sonst mit gemütlichen Sitzecken zum Ausprobieren, Anschauen und Schmökern einlädt, setzt in diesen Monaten auf Schnelldurchläufe beim Besuch vor Ort. Pantschitz: „Wir haben die meisten Sitzgelegenheiten entfernt. Dennoch sind wir mit der Lesesommer-Resonanz bislang zufrieden.“ So hätten sich bereits knapp 400 Leser angemeldet, 2019 waren es 481 Teilnehmer. Ausgeliehen wurden bislang über 2000 Bücher.

Jeder junge Leser „arbeitet“ dabei auch für einen sozialen Zweck. Weil das große Abschlussfest mit Tombola in diesem Jahr wegen Corona entfallen muss, haben die Verantwortlichen Sponsoren gesucht. Jetzt fließt ein Euro je Buch an den Neustadter Verein für Bildung und Migration. Die Stadtbücherei hat inzwischen auch ihre Öffnungszeiten an die „Quarantäne-Zeiten“ der Bücher angepasst. Jedes Buch bleibt nach der Ausleihe einen Tag liegen und wird dann desinfiziert.

Auch die katholische öffentliche Bücherei St. Jakobus in Hambach wirbt für den Lesesommer. Noch sei es nicht zu spät, sich anzumelden: „Ihr schafft es noch, drei Bücher bis zum 22. August 2020 zu lesen!“ Es winken Preise wie eine Spielekonsole oder Dauer- beziehungsweise Dutzendkarten für das Hambacher Schwimmbad für 2021.

Info

Öffnungszeiten der Stadtbücherei in Neustadt: montags und freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr; mittwochs von 13 bis 19 Uhr, an allen anderen Tage geschlossen.