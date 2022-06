Der Stadtrat Neustadt hat am Dienstag zusätzlich 320.000 Euro für den Forsthaushalt 2022 bereitgestellt. Damit erhöht sich das Budget von 400.000 Euro auf 720.000 Euro. Das Geld wird benötigt, um die jüngsten Unwetterschäden zu beheben. Am 8. April waren durch Schneebruch über 10.000 Bäume umgestürzt oder beschädigt worden. Mit dem zusätzlichen Geld wird die Verkehrssicherheit wieder hergestellt, es wird Holz eingeschlagen, Wegen werden saniert sowie Neupflanzungen umgesetzt. Ein Teil der Schneebruchhölzer kann allerdings vermarktet werden, so dass der Stadtforst hofft, dass sich seine Einnahmen von 250.000 Euro auf mindestens 350.000 Euro erhöhen. Nach wie vor unbesetzt ist die Stelle des Revierförsters Weinbiet/Ordenswald. Sie wird nun zum dritten Mal ausgeschrieben.