Immer freitags arbeitet ein Neustadter Rentner als Bote im Facharztzentrum in der Europastraße. Und immer freitags, zuletzt am 19. Mai, ärgert er sich darüber, dass dort eine große Menge Papiermüll drunter und drüber liegt. Ein Schandfleck, kritisiert der RHEINPFALZ-Leser in einer E-Mail an die Redaktion. Immer freitags hängt damit zusammen, dass an jenem Wochentag das Altpapier in jenem Bezirk abgefahren wird, wie der Blick in den Abfallkalender zeigt.

Beschwerden über die Situation seien dem Ordnungsamt nicht bekannt, informiert die Stadtverwaltung auf Nachfrage, von einer besonderen Unfallgefahr könne vermutlich auch nicht gesprochen werden. Bei einer Kontrolle am 23. Mai sei der Bereich auch wieder sauber gewesen. Dennoch werde sich der Eigenbetrieb Stadtentsorgung bei der Hausverwaltung melden und dabei auch weitere Container anbieten.