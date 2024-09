Der Stadtrat hat im Juli beschlossen, den innerstädtischen Busverkehr auszubauen. Dabei geht es insbesondere darum, dass die Veranstaltungen der Stadt im Saalbau besser erreicht werden können. Außerdem sollten mit dem Stadtratsbeschluss auch Angebotslücken geschlossen werden. Nun haben die Busunternehmen die Fahrpläne entsprechend angepasst. Die Veränderungen im Neustadter Busangebot kommen nun auch den Besuchern des Deutschen Weinlesefests zugute. Das ist insofern wichtig, da am Hauptbahnhof aufgrund der Sanierung weniger Parkplätze als in den Vorjahren zur Verfügung stehen. Die Anreise per Bus ist daher auch aus diesem Grund sinnvoll.

Grundsätzlich können die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs davon ausgehen dass um etwa 22.25 Uhr Busse ab den Haltestellen am Hauptbahnhof in alle Stadt- und Ortsteile fahren. Noch bestehende abendliche Bedienungslücken werden in kommenden Monaten oder spätestens zum Fahrplanwechsel am 18. Dezember weiter reduziert, so dass abends eine durchgehende Taktbedienung entsteht. Das macht Ausflüge per Bus in die Innenstadt attraktiver – auch zu Zeiten des Weihnachtsmarkts.

Für alle Ortsteile

Durch die Neuregelungen im Busangebot werden auch Anschlüsse von den Zügen, die nach 22 Uhr in Neustadt ankommen, hergestellt. Auf der Linie 507 beispielsweise verbessert sich die Spätverbindung für Neustadt aus und in Richtung Speyer.

Die Fahrpläne der Neustadter Linien finden sich auf der Webseite das Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (www.vrn.de), wo man die kompletten Fahrplanbuchseiten abrufen kann. Der Druck von Fahrplanbüchern wurde bereits vor einigen Jahren eingestellt. Natürlich lassen sich auch einzelne Verbindungsauskünfte abrufen. Einzelverbindungen sind zudem über das Fahrplansystem der Bahn (www.bahn.de) erhältlich.

Die Bahn-Suche funktioniert übrigens auch dann, wenn es sich nur um Busverbindungen im Bereich der Neustadter Region handelt. Für Neustadt erhöht die Neuregelung des Busverkehrs die Möglichkeit der umweltfreundlichen Erreichbarkeit des Zentrums auch aus den verschiedenen Ortsteilen.