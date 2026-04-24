Die Grundschule Lambrecht nimmt an einer Aktion für mehr Bewegung und weniger Elterntaxis teil. Die Veränderungen halten sich in engen Grenzen. Ein Zwischenbericht.

Der überwiegende Teil der Kinder der Grundschule Lambrecht bestreitet den Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller. Das ergab eine Zwischenbilanz, die die Schulleiterin Anke Weiland zur Aktion SpoSpiTo-Bewegungs-Pass zog. Die bundesweite Initiative, deren Name sich aus der Abkürzung Sporteln-Spielen-Toben zusammensetzt, soll die Schulkinder zu mehr Bewegung durch den selbstständig bewältigten Schulweg motivieren. Gleichzeitig soll die Verkehrslage an Schulen, die durch Elterntaxis entsteht, entschärft werden. Seit 2011 regt die SpoSpiTo-Initiative mit Bewegungstagen die Kinder zu mehr Aktivitäten im Sport und im Alltag an. Aufmerksam wurde Anke Weiland auf die Aktion durch eine Mutter und eine Kollegin. Sie meldete ihre Schule zur Teilnahme an, was durch die Übernahme der Kosten in Höhe von 200 Euro für 190 Kinder an der Grundschule durch den Förderverein ermöglicht wurde.

Mehrheit kommt zu Fuß

Auch wenn die Mehrheit der Schüler die Schule zu Fuß erreicht, gibt es die Elterntaxis. Laut Auskunft des Ordnungsamtes habe sich jedoch die Situation vor der Schule entspannt, sagt Weiland. „Schon seit einiger Zeit wurden Hol-Bring-Zonen eingerichtet, in denen die Eltern halten können, ohne den Straßenverkehr oder die Schüler zu gefährden. Von dort aus ist es nur ein kurzes und sicheres Wegstück zur Schule“, erzählt Simone Hanbuch. Sie ist seit kurzem stellvertretende Schulleiterin und leitet eine zweite Klasse. Und doch werden immer noch Eltern gesichtet, die ihre Kinder unmittelbar vor dem Schultor ein- oder aussteigen lassen.

Die Auswertung der Zwischenergebnisse zeigt, dass ein sehr langer Schulweg und bei den berufstätigen Eltern Zeitmangel die Gründe für das Fahren der Schüler genannt werden. Nur wenige nannten „Gewohnheit“ oder „Konflikte auf dem Schulweg“ als Begründung. Die Kinder erhielten zu Beginn der Aktion, die Mitte März startete, einen Bewegungs-Pass, in den die Eltern jeden selbstständig bewältigten Schulweg per Unterschrift dokumentieren sollen.

Große Anfangseuphorie

Die Anfangseuphorie der Kinder und deren Eltern sei sehr hoch gewesen, erzählt Hanbuch. Tatsächlich kommen zwar etwas mehr Schüler nun ohne Autofahrt zur Schule, jedoch machen sie in der Bilanz nur einen minimalen Unterschied. Ob der Fußweg einen Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit der Kinder hat, kann Hanbuch nicht eindeutig feststellen. „Die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit der Kinder lässt ohnehin immer weiter nach. Die Gründe dafür sind vielfältig und nicht mit etwas mehr Bewegung zu beheben.“

Etwa zwei Drittel der Eltern würden die Erst- und Zweitklässler auf den Weg zur und von der Schule zu Fuß begleiten. Aber auch die Schüler der dritten und vierten Klassen sind auf dem Schulweg nicht alleine, so Weiland. „Bei den Jüngsten ist es normal, wenn die Eltern mit ihren Kindern den Schulweg einüben wollen“, sagt sie.

Es sei allerdings das Ziel der Schule, die Kinder mit Selbstvertrauen auszustatten. Deshalb sei es wichtig, ihnen nach einer Weile den Alleingang zuzutrauen. „Wenn die Erziehungsberechtigten immer dabei sind, glauben die Kinder, dass sie ohne Elternschutz stets in großer Gefahr sind“, warnt die Schulleiterin. Gingen sie ohne Begleitung, so bemerke man eine gestiegene Selbstverantwortung und Umsicht.

Elterntraube vor dem Tor

Und noch etwas ist ihr aufgefallen: „Jeden Tag zu Schulschluss steht eine Traube von Eltern vor dem Schultor – manche rauchend –, durch die sich die Grundschüler mit ihren Ranzen hindurchdrängen müssen. Das sorgt für eine unangenehme und unübersichtliche Situation für die Kinder“, so Weiland. Hanbuch ergänzt: „Es gibt Eltern, die mir jeden Morgen schreiben, wann sie ihr Kind abholen werden.“ Als positiven Effekt der Aktion stellen die Lehrer der Grundschule fest, dass sich die Kinder zum gemeinsamen Schulweg organisieren, sogenannte Laufbusse bilden. „Das hat eine soziale Wirkung, die nicht zu vernachlässigen ist. Sie unterhalten sich, womit die Kommunikationsfähigkeit gestärkt und die Vernetzung in ihrer Gruppe gefestigt wird“, sieht die Schulleiterin.

Noch läuft die Aktion. Eine endgültige Auswertung der Ergebnisse soll noch vor den Sommerferien vorliegen.