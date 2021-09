„Wir wollen ein Zeichen der Gemeinsamkeit und des Zusammenhalts setzen“, sagt Kerstin Mauritz-Hassenpflug, Inhaberin von Stoffwerk-Design in der Hintergasse: Sie habe deshalb die Handwerker, Händler, Künstler und Gastronomen in der Hinter-, Zwerch- und Mittelgasse zu einer gemeinsamen Aktion aufgerufen, um den Neustadter Gassen mehr Aufmerksamkeit angedeihen zu lassen. Die erste gemeinsame Veranstaltung ist am Samstag, 4. September, von 10 bis 18 Uhr. Am Eingang der Hintergasse spielt um 14 Uhr das Duo „25 in Between“. Nach dem musikalischen Empfang können die Besucher den Sonnenblumen folgen, die die teilnehmenden Betriebe aufgestellt haben – und sich von den jeweiligen Aktionen überraschen lassen, die sich die teilnehmenden Betriebe für die gemeinsame Aktion ausgedacht haben. „Das soll zeigen, dass die kleinen Läden das ,Stadtsalz’ sind“, so Mauritz-Hassenpflug.