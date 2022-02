Zum Jahresbeginn hat die Arbeitslosigkeit in der Region zugenommen. Die Agentur für Arbeit Landau, deren Bezirk neben Neustadt Landau sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße umfasst, meldet für Januar in Neustadt 1707 Frauen und Männer ohne Arbeit. Das waren 85 (5,2 Prozent) mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Januar 2021 haben sich die Zahlen verbessert, damals waren 167 (8,9 Prozent) mehr Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote ist im Januar gegenüber dem Vormonat von 5,6 Prozent auf 5,9 Prozent gestiegen (Januar 2021: 6,4 Prozent). Im Landkreis Bad Dürkheim waren im Januar 2914 Menschen ohne Job – 118 (4,2 Prozent) mehr als im Dezember und 504 (14,7 Prozent) weniger als im Januar 2021.

Grund für den saisonal üblichen Anstieg ist zum einen der geringere Personalbedarf in witterungsabhängigen Branchen, sagt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur in Landau. Hinzu komme, dass im Dezember zum Quartals- und Jahresende überdurchschnittlich viele Arbeitsverträge ausliefen und die Betroffenen sich neu orientieren müssten. Die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Region bleibe auch im Januar auf dem Niveau der vergangenen Monate. Sie sei im Vergleich zum Dezember sogar um 5,7 Prozent angestiegen.