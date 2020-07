Für die Anschaffung von Laptops und Tablets für Schüler fließen im Rahmen des „Digitalpakt Schule“ der Bundesregierung mehr als 620.000 Euro in die Region. Dies teilten die SPD-Abgeordneten Isabel Mackensen und Giorgina Kazungu-Haß mit. Das Geld wird jeweils an die Träger der Schulen überwiesen. So erhält die Stadt Neustadt für ihre Grundschulen und weiterführende Schulen sowie freie Schulen circa 300.000 Euro, der Landkreis Bad Dürkheim darf sich über 280.000 Euro freuen, die Gemeindeverwaltung Haßloch erhält für die Haßlocher Grundschulen eine Förderung in Höhe von 26.000 Euro, die Verbandsgemeinde Lambrecht wird mit circa 23.000 Euro bedacht. „Es ist eine gute Nachricht, dass Schülerinnen und Schüler, die ein digitales Endgerät benötigen, damit künftig von den Schulen ausgestattet werden können“, sagt Landtagsabgeordnete Kazungu-Haß.