Für die Kirche St. Pius auf der Hambacher Höhe gibt es einen Zuschuss in Höhe von rund 222.500 Euro vom Bund. Pfarrer Michael Paul wurde von der Nachricht überrascht.

Der Überbringer von guten Nachrichten ist man doch gern: Als die RHEINPFALZ bei Michael Paul, katholischer Pfarrer der Pfarrei Heilig Geist Neustadt, nachfragt, was mit 222.500 Euro aus Bundesmitteln für die Kirche St. Pius geschehen werde, weiß er noch nichts davon – und reagiert begeistert: „Ich habe noch überhaupt nichts davon gehört und bin grad völlig aus dem Häuschen. Ich kann es nicht fassen.“

Die Nachricht war kurz zuvor in der Redaktion eingegangen – und zwar dreimal innerhalb kurzer Zeit. Denn sowohl die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis berichtet gemeinsam mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Claus Schick davon als auch die Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger (CDU) und Misbah Khan (Grüne). Gute Nachrichten verkünden eben viele gern.

Zuvor hatte demnach der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bekanntgegeben, dass die Neustadter Kirche im Rahmen eines Denkmalschutz-Sonderprogramms mit eben jenen 222.500 Euro gefördert wird. Mit dem Programm werden Mittel für national bedeutsame Kulturdenkmäler bereitgestellt. Ziel sei es, das kulturelle Erbe in Deutschland nachhaltig zu sichern und die Vielfalt historischer Bauwerke für kommende Generationen zu bewahren, erklärt Mackensen-Geis und ergänzt: „Die Bundesförderung ist ein starkes Signal und würdigt zugleich das Engagement aller Beteiligten der Gemeinde.“ Schick weist darauf hin, dass der Erhalt des Gotteshauses im Zusammenspiel mit den Akteuren vor Ort langfristig gesichert sei.

„Wertschätzung für kulturelles Erbe“

Steiniger teilt mit, dass er sich gerne im Haushaltsausschuss dafür stark gemacht habe. Traditionell sei dieses Programm bundesweit stark überzeichnet, es gebe also viel mehr Anträge als verfügbare Haushaltsmittel. „Deshalb freut mich der Erfolg für die Kirchengemeinde in Neustadt besonders. „Der Erhalt auch moderner Baudenkmäler ist ein wichtiges Zeichen für unsere Gesellschaft.“

Khan wertet die Förderzusage für Neustadt als ein Zeichen der Wertschätzung für das kulturelle Erbe. „Denkmalschutz bewahrt nicht nur historische Bausubstanz, sondern leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft“, sagt die Grünen-Politikerin.

Dass es an der Kirche Sanierungsbedarf gibt, ist schon bekannt. Was aber konkret angegangen werden soll, kann Pfarrer Paul nach Rücksprache mit dem Bistum noch nicht sagen. „Wie genau die Maßnahme nun umgesetzt wird und wie die weiteren Schritte aussehen, wird derzeit noch zwischen Kirchengemeinde und Bistum abgestimmt“, berichtet er ein paar Tage später. Seine Freude über die Förderung ist da auch noch nicht abgeklungen.