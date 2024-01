Die Ringer erleben in jüngster Zeit einen starken Zuwachs im Nachwuchsbereich. Für die Pfalzmeisterschaft am Samstag im Sportzentrum der TSG Haßloch haben rund 160 Starter gemeldet. Die TSG ist erstmals Ausrichter der Meisterschaft.

„Wir haben Zulauf ohne Ende. Warum das so ist, kann ich mir auch nicht so genau erklären“, sagt Artur Rimmer, Abteilungsleiter und Trainer der Jugendringer bei der TSG. 60 Jugendliche seien derzeit im Training der Nachwuchsringer bei der TSG angemeldet. 30 davon nehmen bei den Pfalzmeisterschaften teil. „Wir haben Zulauf ohne Ende“, freut sich Rimmer. Noch habe man aber keine Wartelisten, noch seien keine Kinder abgewiesen worden, die den Sport gerne ausüben wollen, obwohl die Abteilung mit den Trainingskapazitäten so langsam an ihre Grenzen stoße, berichtet Rimmer.

Ähnlich sieht es bei der Beteiligung der Pfalzmeisterschaft aus. „Wir rechnen in Haßloch mit insgesamt weit mehr als 160 Teilnehmern“, freut sich Thorsten Libowski (Schifferstadt), der Sportliche Leiter des Ringerverbandes Pfalz, über das zunehmende Interesse an den Nachwuchs-Titelkämpfen. Vor rund zehn Jahren sind laut Rimmer nur rund 80 Teilnehmer gemeldet gewesen. Danach habe sich das kontinuierlich gesteigert und auch durch die Corona-Pandemie sei kein Einbruch zu verzeichnen gewesen. Der Verband habe nun zur Auflage gemacht, dass die Pfalzmeisterschaften auf drei Matten statt bisher auf zwei ausgetragen werden soll, sagt Rimmer. Etwa die Hälfte der Jugendlichen brächten bereits Wettkampferfahrung mit, für den Rest seien es erste Erfahrungen im Wettkampf, schätzt Rimmer. Die Sieger der Pfalzmeisterschaften qualifizieren sich nicht automatisch für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Das werde in Abstimmung mit dem Verband und dem Landestrainer entschieden, sagt der TSG-Abteilungsleiter.

Starke Vertretungen schicken der VfK Schifferstadt und der KSC Friesenheim. Aber auch unter anderem vom ASV Ludwigshafen, AV 03 Speyer, ASV Thaleischweiler und vom ASV Pirmasens gehen Jugendliche auf die Matten.

Nach einer kleinen Eröffnungsfeier um 9.45 Uhr beginnen die Wettkämpfe. Die Siegerehrung ist für etwa 15 Uhr geplant.