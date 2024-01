Die Meerspinnstraße in Gimmeldingen muss am kommenden Mittwoch, 24. Januar, von 9 bis 13 Uhr voll gesperrt werden. Grund sind laut Stadtverwaltung Reparaturarbeiten an Internet- und Telefonkabeln. Die Anwohner seien informiert worden, eine Umleitung über die Von-Geissel, Altbach- und Kurpfalzstraße sei ausgeschildert. Busse fahren in dieser Zeit ab der Haltestelle Haardt/Unterhaardt über Mußbach nach Norden, dann östlich an Königsbach vorbei zurück bis zum Friedhof Gimmeldingen und danach auf der üblichen Route weiter nach Königsbach, wie es weiter heißt.